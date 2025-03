Tramverkeer in Middelkerke ondervindt hinder nadat ondergrondse elektriciteitskabel begint te smeulen: vervangbussen voor reizigers

Woensdagmorgen rond 8.30 uur werden politie en brandweer opgeroepen voor een beginnende brand in de Leopoldlaan in Middelkerke. Er was sprake van rookontwikkeling die uit enkele putdeksels kwam.

De straat werd afgesloten voor alle verkeer tussen de Prosper Poulletstraat en de Alexandre Ponchonstraat. Het tramverkeer ondervindt hierdoor enige hinder, maar er worden vervangbussen ingezet om de reizigers te helpen.

Uiteindelijk bleek het te gaan om een smeulende ondergrondse elektriciteitskabel van De Lijn. Er is geen gevaar voor de omwonenden en de brandweer blijft de situatie nauwlettend in de gaten houden.