Tramverkeer even gehinderd door dakbrand in Nieuwpoort

Het tramverkeer in Nieuwpoort werd vrijdagmiddag een tijdlang gehinderd door een dakbrand op de zesde verdieping van een flatgebouw. De ladderwagen van de brandweer stond immers vlak naast de sporen en de ladder kon over de tramsporen zwenken.

Het was even na 12 uur toen arbeiders de hulpdiensten opbelden. Zij waren aan het werk op het dak van de zesde verdieping van een appartementsgebouw in de Elisalaan in Nieuwpoort. Daar moesten ze stukken lood herstellen na eerdere schade. Bij die werken ging het verkeerd. Ze waren bezig met een slijpschijf slijpwerken uit te voeren maar vonken uit de slijpschijf sloegen over naar de isolatie onder het dak. Dat vatte daardoor vuur.

De arbeiders belden de brandweer maar die moesten even zoeken hoe ze vlot ter plaatse konden raken. Intussen gingen de arbeiders het vuur zelf te lijf en kregen die grotendeels onder controle. De brandweer moest de ladderwagen uiteindelijk opstellen aan de achterkant van het gebouw in de Elisalaan, tussen de achterzijde en de trambedding. Er stond nog een wel een lage omheining tussen de tramsporen en de brandweerwagen maar omdat de ladder moest kunnen zwenken tijdens de opstelling en de interventie zou die over de tramsporen hangen.

Daarom werd besloten om het tramverkeer in die richting een tijdlang stil te leggen. Op het andere spoor kon het tramverkeer wel door en daarom werd even beurtelings gereden. De interventie was na een uur afgelopen. De schade aan het dak bleef vrij beperkt. Er was wat vertraging op de tramlijn. (JH)