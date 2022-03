Tractor vat vuur op akker in Uitkerke

Op een akker in de Lisseweegsesteenweg in Uitkerke vatte maandagmiddag even voor 17 uur een tractor vuur.

Een paar mensen waren op de akker aan het werk toen de tractor plots hevig begon te roken en vuur vatte. De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle. De bestuurder kon de tractor veilig verlaten en raakte niet gewond. Vermoedelijk ligt een technisch defect aan de basis van de brand. Door de bluswerken was de straat even afgesloten.