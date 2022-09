Tractor in paardenstal kasteeldomein Bossuit brandt volledig uit

Door een technisch probleem aan een oude tractor is donderdagmiddag brand ontstaan in een paardenstal op het domein van het kasteel van Bossuit. De paarden waren gelukkig in de weide, maar de tractor brandde volledig uit.

Het vuur ontstond rond 12 uur en werd opgemerkt door de eigenaar van de paardenstal zelf. “Hij had eerder al problemen gehad met zijn tractor, het was een oud geval”, zegt postoverste van brandweer Avelgem Ignas Callens.

Kortsluiting

“Hij vatte waarschijnlijk vuur door een kortsluiting. Bij aankomst zagen we een zwarte rookwolk, afkomstig van de grote rubberen banden van de tractor. De schuur deed voor de helft dienst als paardenstal en voor de helft als opslagplaats. Er lagen ook heel wat hooibalen en ook die vatten vuur.”

“Een andere boer kwam ons ter hulp met een verreiker om het stro naar buiten te brengen en open te leggen. Zo’n samengeperste strobalen zijn anders moeilijk te blussen, het water dringt er niet in door. De brand aan de tractor zelf was snel onder controle, de strobalen kostten meer tijd om zeker te zijn dat ze volledig gedoofd waren.”

Rijp voor schroothoop

De tractor waar de brand begon, is rijp voor de schroothoop maar voor de rest valt de schade mee. “Het metalen dak van de schuur is wat zwartgeblakerd, er smolten enkel een paar plexiglazen lichtvlakken in het dak.”