Tractor in lichterlaaie in Elverdinge: “Brokstukken vlogen meer dan tien meter ver”

Bij de Ieperse deelgemeente Elverdinge was zaterdagmorgen een grote rookpluim te zien van een tractor die vuur had gevat. Bluspogingen van de landbouwer en brandweer konden het voertuig niet meer redden.

Brandweer Westhoek werd zaterdagochtend rond 8.15 uur opgeroepen voor een grote voertuigbrand langs de landelijke Hospitaalstraat die loopt tussen de Ieperse dorpen Elverdinge en Vlamertinge. Ter plaatse bleek het te gaan om een tractor met aanhangwagen die in lichterlaaie stond.

Geen gewonden

“De landbouwer had nog een poging gedaan om te blussen, maar in een tiental minuten stond de tractor volledig in brand”, vertelt brandweerluitenant Filip Deramoudt. “De brandweer moest vanop een strategische en veilige plek blussen want brokstukken vlogen meer dan tien meter ver door ontploffende tractorbanden. Er vielen geen gewonden.”

“De aanhangwagen konden we wel vrijwaren”, vervolgt Deramoudt. “De lading, die vermoedelijk bestond uit verhakselde mais, begon wel lichtjes te branden. De uitgebrande tractor moet losgekoppeld worden, zodat hij kan getakeld worden. Een andere tractor zal de aanhangwagen ophalen.”

Controle

Netbeheerder Fluvius komt ter plaatse om de bovenleidingen van de elektriciteit te controleren en er wordt ook nog nagegaan of het wegdek schade opliep door de brand. (TP)