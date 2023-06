Zondagvoormiddag vatte op een akker in de Groteboomgaardstraat in Oostkerke, Damme een tractor vuur.

De landbouwer was de akker aan het ploegen toen de tractor plots onderaan begon te roken. In geen tijd stond de tractor in lichterlaaie. De rookpluim was van veraf te zien.

De opgeroepen brandweer kon de brandende tractor wel relatief snel blussen maar kon niet verhinderen dat de tractor volledig in de vlammen opging. Niemand raakte gewond. De tractor is rijp voor de schroothoop.