Torhoutse familie ontsnapt aan vuurzee op skireis in Frankrijk: “Een halfuur later en onze kindjes waren er wellicht niet meer geweest”

Isi Wardenier (36) uit Torhout, z’n familie en enkele vrienden zijn begin deze week slachtoffer geworden van een zware brand in het Franse skioord Saint-François-Longchamps. Een deel van hun chalets werd tot as herleid. De twee kinderen van de elektricien ontsnapten aan de dood. “De beelden van die vuurzee zullen we nooit meer vergeten.”

Ismaël ‘Isi’ Wardenier (36) en z’n vrouw Frouke Werbrouck (27) gaan elk jaar op skireis naar Frankrijk. Door corona kon de reis van het Torhoutse koppel echter twee jaar op rij niet doorgaan. Vorige week vrijdag was het eindelijk opnieuw zover. Isi en Frouke trokken samen met een deel van haar familie, enkele vrienden en hun twee kindjes Finn (8) en Manon (8 maanden) naar het Franse skioord Saint-François-Longchamps. Het leek een reis te worden om nooit te vergeten, maar dat veranderde maandagavond abrupt.

Zwarte rook

De twee kindjes van Isi en Frouke lagen boven in hun chalet te slapen, toen hun ouders even voor 20.30 uur een brandgeur gewaar werden. “We vreesden eerst dat we onze kleren te dicht bij de verwarming hadden gehangen om te drogen”, zegt Isi. “Dat bleek echter niet het geval te zijn. Plots zag mijn vrouw rond de chalet wat zwarte rook hangen. Eerst dachten we dat iemand een kampvuur had aangelegd. Ik besloot toch even buiten te gaan kijken en zag aan de achterkant van de chalet naast ons rook uit het dak komen. Het ging allemaal zo snel… Ik ben naar mijn vrouw gelopen en heb gezegd dat ze onze twee kinderen wakker moest wakker maken en evacueren. Net als de rest van onze familie en vrienden die in de chalets wat verderop zaten.”

De chalet stond in lichterlaaie. © gf

Isi en een vriend gingen intussen terug naar de brandende chalet om te controleren of niemand nog binnen zat. “We zijn als twee zotten op de deur beginnen kloppen. We riepen of er nog iemand aanwezig was, maar kregen geen reactie. Ik en mijn vriend zijn nog even binnen gegaan, maar hebben onze poging om de chalet te doorzoeken snel moeten staken. De rookontwikkeling was enorm en de keuken stond intussen in lichterlaaie. Gelukkig bleken de bewoners, eveneens Belgen, op restaurant te zitten.”

69 evacuaties

In een mum van tijd stond de chalet in lichterlaaie. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en beslisten om 69 mensen meteen te evacueren. Isi en z’n gezin moesten lijdzaam toezien hoe ook hun vakantiehuisje zwaar beschadigd raakte. “Het was één en al chaos. Die brandende chalets, mijn twee wenende kinderen die volledig in paniek waren: het zijn beelden die mijn vrouw en ik nooit meer zullen vergeten. Gelukkig werden we goed opgevangen door psychologen en dokters. Zij slaagden erin om ons te kalmeren.”

Een knuffel die de brand overleefde. © gf

Isi en Frouke kregen ter plaatse een appartement ter beschikking gesteld om de nacht in door te brengen. Veel slapen deden ze echter niet. “Vanaf het moment dat we onze ogen sloten, speelden de beelden van die vuurzee zich immers telkens opnieuw af”, zegt hij. “Ik ben ‘s morgens terug geweest naar onze chalet en ben daar in tranen uitgebarsten. Pas dan besefte ik waaraan we ontsnapt waren. Een halfuur later en onze kinderen waren er misschien niet meer geweest… We mogen van geluk spreken dat we allemaal tijdig zijn buiten geraakt. Tijdens de vlucht is één van mijn vrienden wel gevallen. Zijn been moest in het ziekenhuis verzorgd worden. Voor de rest zijn we allemaal ongedeerd gebleven. Al hebben we door de rook allemaal wel wat last gehad van onze keel.”

Veel spullen kwijt

Dinsdag besliste het West-Vlaamse gezelschap terug naar huis te keren. Vroeger dan verwacht viel hun skireis in het water. “We hadden het ons helemaal anders voorgesteld”, zeggen Frouke en Isi. “Dit zal wellicht nog wel enige tijd blijven nazinderen. Heel wat van onze spullen zijn we kwijt. Een deel kleren van onze kindjes zijn ook in de brand gebleven. Gisteren zijn we al voor 1.000 euro aan nieuw materiaal, waaronder een babyfoon, gaan aankopen. Gelukkig konden we de knuffel van ons dochtertje nog recupereren. Ook mijn trouwring werd nog door de brandweer uit de brandende chalet gehaald. Dat is een geluk bij een ongeluk geweest.” (SDVO)