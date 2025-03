Tijdlang verkeershinder op E403 richting Kortrijk nadat wagen volledig uitbrandt

Langs de E403 brandde dinsdagochtend, tussen Lichtervelde en Torhout, een wagen helemaal uit. Bij het voorval geraakte er niemand gewond.

Het voorval deed zich voor in de rijrichting van Kortrijk, zo’n anderhalve kilometer over de afrit Torhout. De bestuurder van een LPG-wagen merkte een probleem op en zette het voertuig onmiddellijk langs de kant. De bestuurder kon het voertuig snel verlaten. De brand breidde snel uit. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Men kon echter niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Door het ongeval ontstond er al snel heel wat verkeershinder. Iets voor 11 uur was de file uiteindelijk opgelost.