Tiental mensen geëvacueerd na gaslek in Roeselare

In de Wijnendalestraat in Roeselare ontstond dinsdagmiddag omstreeks 13.45 uur een gaslek tijdens werken. Een graafmachine raakte er een middendrukleiding. Negen personen werden geëvacueerd.

Momenteel zijn er in de Wijnendalestraat werken aan de gang. Tijdens die werken ontstond er een lek in een middendrukgasleiding. Een sissend geluid was onmiddellijk duidelijk hoorbaar en in de omgeving hing ook een gasgeur. De brandweer snelde ter plaatse.

De omwonenden werden ook snel op de hoogte gebracht van het probleem. Negen bewoners werden geëvacureerd. Zij konden terecht in De Bever, de school in Beveren. Uiteindelijk geraakte het probleem vrij snel opgelost. De gasleiding kon worden afgesloten en een medewerker van Fluvius kwam ter plaatse om het lek te dichten. Na ruim een uur konden de bewoners terug huiswaarts.