Tiental leerlingen geëvacueerd in Sint-Andreaslyceum in Brugge na rookontwikkeling

Woensdagmiddag rond 16.00 uur werd rook opgemerkt in een technische ruimte van het Sint-Andreaslyceum in de Fortuinstraat in Sint-Kruis, Brugge.

De brandweer werd verwittigd en een tiental leerlingen die er op woensdagmiddag muziek- en turnles volgden werden preventief geëvacueerd.

Van brand was gelukkig geen sprake. Wel is de technische installatie van de zonnepanelen door een defect beginnen roken. De omvormer is kapot en de installatie is buiten werking gesteld. Niemand raakte gewond.