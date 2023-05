Tien jaar geleden verwoestte inferno tuinzaak Tropiflora in Adinkerke: “Maar nu staan we er beter voor dan ooit”

Het is tien jaar geleden dat een waar inferno de bekende tuinzaak Tropiflora verwoestte in Adinkerke. De zaak werd snel volledig heropgebouwd en heet sinds anderhalf jaar Famiflora. De brand brak uit net op het moment dat zaakvoerders Christophe Develtere (39) en Bo Bossuyt (37) de zaak hadden overgenomen. “We bleven nooit bij de pakken zitten. Dankzij onze harde inzet en dat van ons personeel raakten we er terug boven”, blikt Bo terug.

Donderdagavond 2 mei 2013. Een gitzwarte dag voor al wie het toenmalige Tropiflora in de Duinhoekstraat in Adinkerke een warm hart toebedeelde. Een gitzwarte avond sowieso want rond 19.30 uur steeg een indrukwekkende rookpluim op vanuit het tuincentrum. Een waar inferno vernielde in enkele uren tijd bijna 70% van de zaak. Het vuur verspreidde zich razendsnel en toenmalig uitbater Jaak Debeerst moest zich samen met zijn neef Christophe, die de zaak aan het overnemen was, snel uit de voeten maken.

Bevallen van dochter

Voor zaakvoerster Bo waren die dagen een emotionele rollercoaster. “Ik was hoogzwanger en beviel twee dagen later van onze dochter Oona”, blikt Bo terug. “Daardoor weten we eigenlijk dat het nu tien jaar geleden is. We staan niet teveel stil bij tegenslagen uit het verleden, maar de zware brand en de geboorte van Oona blijven zo met elkaar verbonden. De brand heeft ons leven wel even overhoop gegooid.”

“Ik weet nog goed dat er meteen na de brand een karton bordje buiten hing dat we op 9 mei al zouden heropenen”

“Persoonlijke plannen die we toen hadden, moesten we even on hold zetten of werkten we af in een andere volgorde. Onze aandacht ging toen helemaal naar onze zaak. Ik weet nog goed dat er meteen na de brand een karton bordje buiten hing dat we op 9 mei al zouden heropenen. Christophe belde toen alle leveranciers van tenten af zodat die meteen geplaatst konden worden. We bleven nooit bij de pakken zitten.”

Harde inzet en personeel

Volgens Bo is dat ook de remedie geweest om er terug bovenop te raken. “Dankzij harde inzet”, zegt ze. “Van ons én van ons personeel. Ook voor hen was dit niet makkelijk. In tenten werken, soms eten in de kou. Maar als team bleven we er voor gaan. Mijn motto is: voor elk probleem is een oplossing, en dat hebben we waargemaakt. Dat hebben onze klanten ook gemerkt: ze bleven komen en kregen dezelfde kwaliteit en prijzen als voorheen. We zaten nooit stil en wilden steeds vooruit.”

“Alles samen maakte dat we er terug bovenop kwamen en nu zelfs kunnen zeggen dat we er béter uit kwamen. Na een vijftal jaar plaatsen we een nieuwbouw en intussen fuseerden we met Famiflora. De brand blijft een pijnlijke herinnering, maar het leidde ook tot iets mooiers”, besluit Bo. (JH)