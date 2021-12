Televisiekabel zorgt voor brandje in rusthuis

Woensdagavond rond 23 uur is brand uitgebroken in een kamer van een rusthuisbewoner in de Aartrijksesteenweg in Torhout.

De televisiekabel in de kamer op de tweede verdieping begon hevig te roken. De bewoners werden even geëvacueerd.

De brandweer was snel ter plaatse en diende de kamer te ventileren. Verder bleef de schade beperkt. Niemand raakte gewond.

Na een inspectie van de brandweer van de installaties kon iedereen van zijn nachtrust genieten.