Telecomkast ontploft in Kneukelstraat in Oedelem

Even voor middernacht zondagavond werd de buurt van de Kneukelstraat in Oedelem opgeschrikt door een luide knal in de straat. Toen de buurtbewoners op straat kwamen kijken, zagen ze dat een telecomkast van telecombedrijf Telenet ontploft was.

De deur van de kast werd een vijftal meter weggeblazen en lag aan de overkant van de straat. De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle en wachtte de komst van de telecomdiensten af.

Door de ontploffing in de kast zaten sommige huizen zonder tv- en internetverbinding. Wat de precieze oorzaak van de ontploffing is, was niet meteen duidelijk en wordt onderzocht. Niemand raakte gewond.