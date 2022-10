Tegen het weekend weer elektriciteit in getroffen zone gasexplosie in Oostende

Tegen het weekend zullen alle nutsvoorzieningen, behalve telefonie en internet, weer beschikbaar zijn in de Oostendse zone waar de gasexplosie plaatsvond. De komende weken wordt er verder gewerkt in de Christinastraat in het stuk tussen de Wittenonnenstraat en de Sint-Sebastiaanstraat.

Het getroffen pand werd ondertussen afgebroken. Er wordt volop gewerkt aan de nutsvoorzieningen in de aanpalende zone. Er is ondertussen overal opnieuw drinkbaar water. Tegen het weekend zal er ook gas en elektriciteit zijn tot aan de meter in alle woningen. De netbeheerder neemt indien nodig zelf contact op met de eigenaars. Voor internet en telefonie-aansluitingen wordt de schade momenteel nog onderzocht, daar is het dus nog even wachten op volledig herstel.

Bewoners getroffen zone

De bewoners van de panden in de getroffen zone kunnen sinds vorige week vrijdag terug naar hun woning. Eigenaars mogen ook alle nodige werkzaamheden starten om hun pand te herstellen. Ze nemen best contact op met de verzekeraar. Aannemers die toegang nodig hebben tot de werfzone nemen best contact op met Stad Oostende.

Op www.oostende.be/gasontploffing staat een overzicht van veelgestelde vragen met een antwoord. Deze lijst wordt regelmatig geüpdatet. Wie met nog andere vragen zit, kan terecht bij de Stad via O-punt : 0800 1 8400 of O-punt@oostende.be of online via Meld iets bij O-punt.

Tegemoetkomingen handelaars

Voor de getroffen handelaars voorziet Stad Oostende extra bijstand in samenwerking met VLAIO. Op donderdag 27 oktober is er een zitdag voor de handelaars. Het Economisch Huis Oostende nodigt de betrokken handelaars persoonlijk uit voor deze zitdag.

Werkzaamheden Christinastraat

Zodra de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen achter de rug zijn, kan het kruispunt Ooststraat – Christinastraat vrijgegeven worden. Ondertussen werkt de aannemer de komende weken verder in de Christinastraat tussen de Wittenonnenstraat en de Sint-Sebastiaanstraat.