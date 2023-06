Technisch defect aan vaatwaaser zorgt voor rookontwikkeling in Oostkamp

Donderdagmorgen even voor 3 uur merkten de bewoners van een woonhuis in de Legeweg in Moerbrugge, deelgemeente van Oostkamp een brandgeur op in de woning.

Ze alarmeerden meteen de brandweer en wachten die buiten op. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen.

Vaatwasser

In de keuken zorgde een technisch defect aan een vaatwasser voor de rookontwikkeling. Schade in de keuken is er nauwelijks enkel de vaatwasser zal vervangen moeten worden. Na een controle konden de bewoners hun nachtrust opnieuw opzoeken.