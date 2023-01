Taxi gaat in vlammen op in Brugge

Zaterdagavond merkte een taxichauffeur ter hoogte van de Vrijdagmarkt in Brugge dat er vlammen van onder zijn motorkap kwamen, de man kon nog uitstappen en zichzelf in veiligheid brengen. Maar kon buiten de hulpdiensten bellen, niks doen. In geen tijd stond de Mercedes in lichterlaaie.

De brandweer had de vlammen snel onder controle maar de wagen is zo goed als uitgebrand. Een technisch defect ligt hoog waarschijnlijk aan de basis van de brand. Tijdens de bluswerken was er geen doorgaand verkeer mogelijk op de vrijdagmarkt. Niemand raakte gewond. De uitgebrande taxi diende getakeld.