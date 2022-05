Tachtigjarige Daniel ziet huis uitbranden in Beveren: “Gelukkig was hij nog tv aan het kijken”

Omdat hij nog niet kon slapen besloot de 80-jarige Daniel G. uit Beveren-Aan-Den-Ijzer om maandagavond laat nog wat tv te kijken. Rond 23.10 uur brak vervolgens een zware brand uit in zijn woning. Die zag hij met eigen ogen uitbranden. “Godzijdank was hij nog niet aan het slapen en kon hij zo het geknetter horen. Hij maakt het momenteel goed”, zegt burgemeester Gerard Liefooghe.

De krasse tachtiger is een landbouwer op rust en is alleenstaand. Sinds Daniel G. stopte met zijn activiteiten in zijn landbouwbedrijf in de Roesbruggestraat in Beveren-Aan-Den-Ijzer (Alveringem) bleef de man wonen in zijn huis vooraan het bedrijf.

Zijn loods staat intussen leeg en zijn dieren zijn weg. Nu hij op pensioen is heeft de man wat meer tijd om tv te kijken en gaat hij wat later slapen. Dat was ook maandagavond rond 23.10 uur het geval.

Godzijdank nog wakker

“Godzijdank was hij nog wakker op dat uur en lag hij niet boven in zijn bed”, zegt burgemeester van Alveringem Gerard Liefooghe. “Zo kon hij plots geknetter horen en ging buiten kijken wat er aan de hand was. Zo zag hij dat er al vlammen uit zijn zolderdak kwamen. Als hij was gaan slapen zou het vuur recht boven hem ontstaan zijn. Dit kon dan heel anders afgelopen zijn.”

Daniel rende naar buiten en zocht hulp bij een buurtbewoner, die de hulpdiensten belde. Brandweerposten Zuid-Ijzer, die de kazerne vlakbij heeft, en post Lo-Reninge snelden ter plaatse.

Woning reddeloos verloren, wagen gered

“Toen de brandweer aankwam ging het reeds om een uitslaande woningbrand waarbij de volledige bovenverdieping in lichterlaaie stond”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek.

“Ook het dak was reeds grotendeels ingestort. De wagen van de man stond nog geparkeerd tegen zijn gevel en met de jeep van de brandweer werd die weg gesleept om die te kunnen vrijwaren. De auto bleef zo volledige gevrijwaard en kan nog gebruikt worden door de eigenaar.”

“Verschillende ploegen van de brandweer gingen het vuur te lijf maar het huis is reddeloos verloren. De laatste ploegen waren om 3 uur terug in de kazerne.” Het parket besloot om een branddeskundige ter plaatse te sturen en die achterhaalde dat het vuur een accidentele oorzaak heeft.

Serviceflat

Samen met de politie kon voor Daniel een onderkomen gevonden worden bij vrienden om de nacht door te brengen. De gemeente vond intussen een andere oplossing. “In het centrum van Alveringem stond toevallig een serviceflat leeg en Daniel mocht daar dinsdag al intrekken”, vervolgt burgemeester Liefooghe.

“Het gaat eigenlijk goed met hem. Hij zag weliswaar zijn huis uitbranden maar kan er over praten en blijft er vrij nuchter bij. We staan hem met raad en daad bij indien nodig.” De benedenverdieping van de woning bleef gevrijwaard van brandschade maar liep zware water- en roetschade op. Het huis is blijvend onbewoonbaar.

