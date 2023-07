Studio in Stationsstraat in Ingelmunster volledig uitgebrand en onbewoonbaar

In de Stationsstraat in Ingelmunster is maandag een brand uitgebroken in een studio boven het voormalige wassalon. De studio brandde volledig uit. De brandweer kon wel vermijden dat de brand oversloeg naar naburige appartementen. Voor de oorzaak werd een deskundige aangesteld.

Rond 15.20 uur werd een andere bewoner van het gebouw opgeschrikt door de rookmelders. “Ik ging kijken en zag al rook van onder de deur van een appartement komen”, vertelt de buurman. “Ik overwoog nog om de deur in te trappen, maar dat was me toch niet gelukt en het is ook geen goed idee om extra zuurstof binnen te laten bij een brand.”

De bewoner was niet in zijn appartement toen de brand opgemerkt werd. Hij bleef ongedeerd. Zijn studio brandde wel volledig uit. Toen de brandweer aankwam, sloeg de dikke, zwarte rook al door het raam naar buiten. “Heel de ruimte zat onder de rook, maar de brandhaard was snel onder controle”, klinkt het bij de brandweer. “We konden voorkomen dat de brand oversloeg naar de aanpalende gebouwen of andere studioappartementen. Die liepen wel lichte rookschade op en zullen goed verlucht moeten worden.”

De oorzaak van de brand is voorlopig onduidelijk, er werd een deskundige aangesteld. Tijdens de bluswerken was de Stationsstraat plaatselijk afgesloten en was er tijdelijk geen verkeer mogelijk over de brug. (JF)