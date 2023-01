Studentenhuis eventjes geëvacueerd door pot op vuur

Even voor 20 uur trad in het studentenhuis Upkot in de Rijselstraat in Sint-Michiels, Brugge het automatisch branddetectiesysteem in werking.

Oorzaak was een vergeten pot op het vuur in één van de studentenkamers. De aanwezige studenten evacueerden de gebouwen zoals voorgeschreven. Dat verliep ordelijk en zonder problemen. Ze verzamelden voor het gebouw en wachten de komst van de brandweer af.

De student waar het potje op het vuur stond handelde correct en kon erger voorkomen. De brandweer deed een controle van de gebouwen maar moest verder niet tussenkomen. De schade bleef beperkt tot de pot en wat geurhinder. Na een tiental minuten werd alles veilig bevonden en kon iedereen terug naar binnen.