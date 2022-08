Zaterdag in de vooravond werd de brandweer post Houthulst opgeroepen voor een brand van een struikgewas langs de Jonkershovestraat in Houthulst.

Het was een voorbijganger die de vuurhaard opmerkte. De spuitgasten waren snel ter plaatse en hadden het vuur snel meester. Er was plaatselijk verkeershinder in de straat tijdens de bluswerkzaamheden.

(Sbr/ Foto Sbr)