Straat even versperd na schouwbrand in Lo

De Ooststraat in het centrum van Lo was woensdagmiddag even plaatselijk versperd door een brandweerinterventie.

Rond 15.40 uur hadden bewoners van een rijwoning nogal wat zwarte rook opgemerkt uit de schoorsteen boven hun dak. Ze verwittigden de brandweer waarna post Lo-Reninge ter plaatse kwam. Die plaatsten de ladderwagen om boven de schouw te kunnen.

Het bleek dat die nogal verstopt zat met roetafzetting en dat gepaard ging met een rookontwikkeling. De brandweer verwijderde de roet en deed nog een controle maar alles was nadien in orde. Tijdens de interventie moest het verkeer een tijdlang beurtelings passeren.

(JH)