Straat dag zonder stroom na elektriciteitsbrand aan woning in Oostduinkerke

De Stijn Streuvelsstraat in Oostduinkerke zat vrijdag nagenoeg een ganse dag zonder stroom na een elektriciteitsbrand aan een woning in de vroege ochtend.

De brand in de woning ontstond om 4 uur 45 vrijdagochtend en werd gelukkig tijdig opgemerkt door de bewoners. Er ging een alarm af omdat het huis onder de rook was komen te staan. De bewoners verwittigden de brandweer waarna die samen met de politie ter plaatse kwam. De brandweer ging de woning binnen en ontdekte dat de brand ontstaan was in een zekeringkast, vermoedelijk door kortsluiting. Het ging dus eerder om een elektriciteitsbrand die gelukkig snel onder controle was.

De woning werd nadien grondig geventileerd, maar liep toch behoorlijk wat rookschade op. Omdat ook de elektriciteit in de woning niet meer werkt, werd het huis tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Het koppel krijgt tijdelijk elders opvang. Maar ook in de straat waren er problemen. Doordat de brand zich doorzette naar een ondergrondse stroomkabel in de straat, die het huis van stroom voorziet, moest Fluvius een deel van de straat openbreken om dat te herstellen. Daardoor zaten een achttal huizen vrijdag zonder stroom. Dat werd intussen verholpen, maar in het betreffende huis moet nog gewerkt worden. (JH)