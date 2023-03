Stopcontact zorgt voor brand in appartement in de Katelijnestraat in Brugge

Zondagavond even na 19 uur is brand ontstaan in de living van een woonhuis in de Katelijnestraat in Brugge. In het huis zijn verschillende appartementen ondergebracht.

De brand was ontstaan op het eerste verdiep aan het stopcontact van een lamp in de woonkamer en sloeg over op de gordijnen. Dat zorgde voor nogal wat rook in het gebouw. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen. De schade is aanzienlijk.

De buitenlandse gasten verkozen om een andere slaapplek te zoeken. De andere logies konden allemaal tijdig hun woonst verlaten en stonden buiten de brandweer op te wachten. Tijdens de bluswerken was de straat afgesloten voor alle verkeer. Niemand raakte gewond.