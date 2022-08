Stof van wegeniswerken doet brandalarm bij school Viso afgaan

De brandweer van Roeselare werd vrijdagmiddag omstreeks 14 uur opgeroepen naar de Dokter Delbekestraat. Daar ging in de school Viso het brandalarm af. De brandweer snelde onmiddellijk ter plaatse en ook directeur Patrick Soenen kwam snel kijken wat er gaande was.

Uiteindelijk bleek er maar weinig aan de hand te zijn. In de Dokter Delbekestraat is een aannemer momenteel volop bezig met wegenwerken in opdracht van de stad. De stad wil tegen de start van het nieuwe schooljaar verschillende schoolomgevingen veiliger maken, zo ook de schoolomgeving van Viso afdeling Dokter Delbekestraat. Tijdens die wegeniswerken belandde er wat stof in de kelder van de school waardoor er een alarm af ging.