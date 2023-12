Stevige rookontwikkeling door brand in technische ruimte

De brandweer werd dinsdag kort voor de middag opgeroepen naar de Izegemsestraat in Ardooie.

Daar was brand uitgebroken in een technische ruimte in een woning waar een installatie vuur vatte. Enkele mannen die buiten aan het werk waren merkten het vuur gelukkig meteen op. De brandweerkorpsen van Izegem, Roeselare en Ardooie snelden ter plaatse.

De brand ging gepaard met een serieuze rookontwikkeling, maar bleef uiteindelijk beperkt tot de technische ruimte. De brandweer kon het probleem snel oplossen.