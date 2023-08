Stefaan (61) tijdig gered uit brand Estrade, familie dankt hulpverleners met verrassing: “Ze hebben daar een mirakel verricht”

De meeste bewoners van de Poperingse zorgafdeling Estrade, waar donderdag 17 augustus ‘s nachts brand uitbrak, zijn nu verhuisd van het ziekenhuis naar een tijdelijke opvanglocatie in de Westhoek. Nu daagt ook het besef bij tal van families dat veel erger is voorkomen. De familie van Stefaan (61) wil daarom alle hulpverleners bedanken met een verrassing. “Stefaan heeft dementie en het downsyndroom en raakt gedesoriënteerd. Dankzij de snelle hulp is hij nu gezond en wel.”

“Hoe zijn ze erin geslaagd om iedereen daar op tijd buiten te krijgen?” Ronny Van Troostenberghe (67) uit Middelkerke was afgelopen vrijdagochtend vol verwondering, toen hij las over de evacuatie van 54 mensen met een beperking uit Estrade, een Poperingse afdeling van De Lovie vzw waar ’s nachts brand uitbrak.

Grote evacuatie

Onder meer Ronny’s schoonbroer Stefaan (61) verbleef in het gebouw. Het medisch interventieplan werd afgekondigd en tal van hulpverleners stelden alles in het werk om de zorgbehoevenden te evacueren. Al snel kwam het verlossende bericht dat geen enkele bewoner gewond was.

“Onze Stefaan heeft dementie en het downsyndroom en raakt gedesoriënteerd. Dankzij de snelle hulp is hij nu gezond en wel” – Ronny Van Troostenberghe

“Ook voor mij en de familie was dat een grote geruststelling, want toen we het eerste nieuws over die brand vernamen, ontstond even paniek”, vertelt Ronny. “Wat volgde was een gevoel van verbazing over de geleverde krachttoer: 54 mensen, onder wie velen in een rolstoel of bedlegerig, in een uiterst korte periode een gebouw uit helpen langs trappen, dat is heel straf. Onze Stefaan heeft dementie en het downsyndroom en raakt gedesoriënteerd. Dankzij de snelle hulp is hij nu gezond en wel. De hulpverleners hebben daar een mirakel verricht. Dit kon een ramp zijn.”

Verhuis naar Wieltjesgracht

Net als de andere bewoners werd Stefaan in eerste instantie overgebracht naar een ziekenhuis in West-Vlaanderen. “Nadat hij het weekend doorbracht in het ziekenhuis in Rumbeke is hij samen met enkele andere bewoners van Estrade verhuisd naar het Ieperse woonzorgcentrum Huize Wieltjesgracht”, aldus Ronny. “Ook hier zullen ze nog een tiental dagen de beste zorg krijgen van begeleiders van De Lovie vzw. Hopelijk kunnen ze daarna terugkeren naar hun vertrouwde stek in Poperinge.”

“We willen nog niet verklappen wat we de hulpverleners gaan geven, maar het wordt iets leuks”

De familie wil straks alle betrokken hulpverleners uitvoerig bedanken. “Voor hun professionele aanpak en inzet, niet alleen bij de evacuatie maar ook bij de opvang op korte en langere termijn. We willen hen volgende maand verrassen met een attentie. De locatie en wat we hen precies zullen geven, zullen we nog niet verklappen, maar het wordt zeker iets aangenaam.”

Bedankingsmoment

Intussen hebben de meeste bewoners het ziekenhuis verlaten. “Iedereen is verhuisd naar een nieuwe tijdelijke opvang, behalve twee bewoners”, zegt Birgit Provoost, stafmedewerker van De Lovie vzw. “Zij blijven nog iets langer ter observatie in het ziekenhuis omwille van een onderliggende problematiek, die al aanwezig was en op zich niks met de evacuatie of brand te maken heeft. We zouden heel graag in de loop van volgende week terug naar Estrade verhuizen, eventueel gefaseerd. De gesprekken met de verzekering en het Jan Yperman Ziekenhuis lopen. Ook vanuit De Lovie vzw zal nog een bedankingsmoment georganiseerd worden.” (TP)