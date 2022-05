Steekvlam bij grondwerken in Oedelem

Bij werken in de Scherpestraat in Oedelem kwam er plots een steekvlam uit één van de sleuven.

In de Scherpestraat in Oedelem (Beernem) zijn al geruime tijd werken aan de gang. Zo worden de nutsvoorzieningen aangepast. Het was dinsdag rond 18 uur even schrikken voor de buurtbewoners toen er een steekvlam uit één van de sleuven kwam.

Ze belden meteen de hulpdiensten. Die stelden vast dat een kortsluiting in een 400 volt kabel de steekvlam deed ontstaan. Heel even was er geen elektriciteit maar lang duurde dat niet. De aanwezige brandweer diende de komst van nutsvoorzieningmaatschappij Fluvius af te wachten maar moest verder niet ingrijpen.