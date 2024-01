Steekvlam aan jacuzzi veroorzaakt brand in saunacomplex Reposa in Oostkamp

Dinsdagavond is iets voor 19 uur de brandweer van de Zone1 opgeroepen voor een brand in saunasomplex Reposa in de Magerebossen in Ruddervoorde.

Het was even na 18 uur toen de zaakvoerder die in het saunacomplex aanwezig was een steekvlam ter hoogte van de jacuzzi zag.

Grondige renovatie

Hij probeerde in eerste instantie het vuur met water uit het zwembad te blussen maar toen dat niet lukte, belde hij de brandweer.

Die kwam massaal ter plaatse en kon uitbreiding voorkomen. De rook- en roetschade is wel aanzienlijk. Het saunacomplex was na een grondige renovatie net weer opengegaan. (JVM/GST)