Rond 8 uur zaterdagmorgen kwamen bij de brandweer van Zone 1 meerdere oproepen binnen van een grote rookpluim in of rond de Stuivenbergstraat in Oostkamp.

De rookpluim was onder andere te zien vanaf de E40.

Bij aankomst van de brandweer bleek het echter om een wat groot uitgevallen afvalbrand te gaan op een landbouwbedrijf. Na een controle kon iedereen terug beschikken.

(JVM)