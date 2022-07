Stad Roeselare vraagt om ramen en deuren nog steeds gesloten te houden na zware brand bij Sidegro

In afwachting van verder onderzoek vraagt de stad Roeselare om de ramen en deuren in de omgeving van het bedrijf Sidegro nog even gesloten te houden. Bij de brand is er asbest vrijgekomen.

Donderdagavond woedde er een zware brand bij containerverhuurbedrijf/afvalverwerkingsbedrijf Sidegro langs de Trakelweg in Roeselare. Dat ging gepaard met een rookpluim die tot kilometers ver te zien was.

De brand ontstond donderdagavond rond 19.30. Dat gebeurde vermoedelijk in een loods waar onder meer het huishoudelijk afval ter verwerking opgeslagen ligt. Het was een patrouille van de politie die rond half acht de rookontwikkeling in de loods opmerkte en de brandweer alarmeerde. Op dat moment was niemand in het bedrijf aanwezig. Meteen kwamen de brandweer en de politie massaal ter plaatse. Voor de politie was het in eerste instantie vooral zaak om de verkeersknoop die ontstaan was in de omgeving van de brand te ontwarren en de straten richting de Trakelweg af te sluiten voor alle verkeer. Voor de brandweer wachtte dan weer heel wat bluswerk, want vrij snel sloegen de vlammen ook door het dak. Toch had de brandweer het vuur uiteindelijk relatief snel onder controle, al was ze – onder grote volksbelangstelling – nog urenlang in de weer met de bluswerken. De rookpluim was ondertussen van kilometers ver te zien.

Brokstukken

“Gezien er nog rookvorming is, wordt gevraagd om tot nader bericht in de onmiddellijke omgeving van de brand ramen en deuren nog gesloten te houden. Momenteel onderzoekt een gespecialiseerd bedrijf tot waar er eventueel brokstukken zijn neergekomen. Sommige daarvan zouden immers asbestdeeltjes kunnen bevatten. Vandaar dat er nogmaals wordt gevraagd om zelf geen brokstukken op te ruimen”, klinkt het bij Kris Declercq, burgemeester van Roeselare.

“De betrokken omwonenden worden in de loop van de dag door de Stad persoonlijk gecontacteerd. Daarnaast is het mogelijk dat er ook roetneerslag is op woningen, in tuinen en op auto’s. Deze roetneerslag is onschadelijk.”

Zelf reinigen

Aan omwonenden waar dergelijke roetneerslag is neergekomen, wordt gevraagd om zelf te reinigen met water en eventueel detergent. Gebruik in de mate van het mogelijke regenwater. Groenten en fruit kunnen gewoon worden geconsumeerd, op voorwaarde dat ze goed gewassen worden.

“De Stad kreeg enkele vragen rond het gebruik van BE-Alert. BE-Alert werd door de Stad inderdaad gebruikt om over de brand te communiceren. Het systeem funtioneerde goed. Indien u bent aangemeld bij BE-Alert, maar u kreeg geen bericht, dan is uw registratie niet gekoppeld aan een adres in de risicozone of was u niet bereikbaar.”

Het is overigens niet de eerste keer dat er brand woedde in het bedrijf. Zo brandde het twee jaar geleden al eens in de loods ernaast en moest de brandweer ook in 2018 enkele keren uitrukken naar het bedrijf. Bij Sidegro wenste niemand te reageren op de brand, maar verwijzen ze naar de communicatie van de stad. (TD/TM)