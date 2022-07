Stad Izegem neemt maatregelen om natuurbrand te voorkomen

De natuur is door de langdurige droogte bijzonder kwetsbaar voor brandgevaar. Ook in een aantal Izegemse groenzones werd een verhoogd risico op brandgevaar vastgesteld. Daarom neemt de stad extra preventieve maatregelen.

Vanaf donderdagmiddag 28 juli geldt een tijdelijk rook- en vuurverbod op volgende locaties in de stad: Wandel op de Mandel, Ten Bos, ’t Groentje, kasteelpark Blauwhuis en site Krekel-Zuid. Daarnaast is het tijdelijk verboden om gebruik te maken van de publieke barbecues in de stad.

Eerder werd door het Agentschap Natuur en Bos al een tijdelijk verbod ingesteld op het maken van vuur en op roken in bossen en een aantal natuurgebieden.

Meer info: www.izegem.be/nieuws/rook-en-vuurverbod-bossen-en-natuurgebieden