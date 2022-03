Spouwmuurisolatie vat vuur in Katteboomstraat

De brandweer van Izegem moest vrijdagmiddag omstreeks 16.15 uur tussenkomen langs de Katteboomstraat. Daar was een brandje ontstaan in een nieuwbouwwoning in aanbouw.

Vanuit de muren van de nieuwbouwwoning kwam er rook. De brandweer snelde onmiddellijk ter plaatse en zocht uit was het probleem was. “De spouwmuurisolatie tussen de binnenmuur en de buitenmuur stond in brand. Door enkele gaten in de muur te maken konden we het probleem oplossen”, aldus Hans Declerck van de brandweer van Izegem. Een aannemer zal wel nog serieus werk hebben om de nodige herstellingswerken uit te voeren.