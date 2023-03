Spectaculaire beelden: Audi A5 uitgebrand langs straat in Koekelare

In de Atlasstraat in het centrum van Koekelare brandde een wagen dinsdagochtend volledig uit. Het ging om een geparkeerde Audi die al in lichterlaaie stond toen de brandweer aankwam.

Het waren bewoners in de straat die de brand dinsdagochtend rond 7 uur opmerkten. De Audi A5 stond toen geparkeerd langs de straat en plots kwamen er metershoge vlammen uit de voorkant van de wagen. Bij de brand waren ook lichtflitsen te zien. Bij aankomst van de brandweer stond de wagen al in lichterlaaie.

Dikke rookwolken

“Het vuur was snel onder controle, maar de wagen brandde wel volledig uit”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Het ging om een gewone dieselwagen, er was dus geen speciale procedure nodig voor een elektrisch voertuig.” Na de bluswerken moest het wrak nog getakeld worden. In de straat hing een tijdlang een penetrante brandlucht door de dikke zwarte rookwolken die bij de brand vrijkwamen. (JH)