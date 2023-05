Snelle interventie van brandweer voorkomt erger bij garagebrand in Roeselare

De brandweer van Roeselare moest woensdagmiddag iets voor 13 uur tussenkomen in de Seringenstraat. Daar was aan de achterzijde van de woningen brand uitgebroken in een van de garageboxen.

Een bewoonster zat samen meet haar kleinkinderen buiten toen een van de kinderen plotseling rook opmerkte boven een van de garageboxen. De vrouw en haar schoondochter haalden snel enkele emmers water. “Toen we de garage openden zagen we niets anders dan rook.”

De twee vrouwen goten de emmers water in de garagebox. Ondertussen snelde ook de brandweer ter plaatse. Via de Rozenstraat konden de brandweerwagens tot vlakbij de garages rijden. De brandweerlui kregen het vuur snel onder controle en konden voorkomen dat de brand oversloeg op andere boxen. De brandschade bleef uiteindelijk beperkt tot de ene garage, een aanpalende garage liep wat waterschade op.