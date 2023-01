Snel ingrijpen van jongeren voorkomt erger bij brandmelding in jeugdhuis De Rijkswacht in Klerken

In jeugdhuis De Rijkswacht in Klerken was er zondagmiddag een brandmelding nadat er rook werd opgemerkt in het stooklokaal. Er was uiteindelijk weinig aan de hand. Burgemeester Joris Hindryckx looft de aanpak van de jongeren: “Ze handelden snel en zorgden voor ieders veiligheid.”

De brandmelding kwam zondagmiddag rond 14.30 uur binnen vanuit jeugdhuis De Rijkswacht in de Predikboomstraat in Klerken. Binnen werd er plots wat rook gezien en werden de aanwezige jongeren een brandgeur gewaar. Ze gingen kijken van waar de rook kwam en vonden de oorzaak in het stooklokaal. Dat lokaal was gevuld met heel wat rook. De jongeren namen geen risico’s en verwittigden meteen de brandweer. Ze zorgden er ook zelf voor dat iedereen veilig buiten stond te wachten bij aankomst van de hulpdiensten.

Pluim van burgemeester

De oorzaak was uiteindelijk te vinden bij een wispelturige brander van de verwarming maar alles was meteen onder controle. “Die jongeren hebben snel en goed gehandeld”, zegt burgemeester Joris Hindryckx. “Ze belden niet alleen de hulpdiensten en zorgden dat iedereen buiten was, ze zetten ook de verwarming nog uit voor het geval er toch iets ernstig was. Een pluim!”

“Er is gelukkig geen schade in het jeugdhuis. Dat wordt al veertig jaar lang uitgebaat door jongeren overgaand van generatie op generatie en het zorgt voor leuke en gemoedelijke samenkomsten van de jeugd in Klerken.”

Na afloop van de brandweerinterventie kon iedereen terugkeren. (JH)