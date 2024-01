In de Titecastraat in Sint-Michiels Brugge zorgde een slecht werkende chauffageketel woensdagavond voor rook in de garage van een woonhuis.

Door de rook trad het brandalarm in werking en snelden de hulpdiensten ter plaatse. Eens aangekomen was er van brand geen sprake. Enkel een slecht werkende verwarmingsketel.

Geen schade

Schade was er niet. Na een controle kon de brandweer weer vertrekken en was het wachten op een specialist om de defecte ketel te herstellen.