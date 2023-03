Slecht werkende spekkachel zorgt voor problemen

In de Aanborgersstraat in Assebroek, Brugge zorgde zondagavond even na 20 uur een slecht werkende spekkachel voor problemen.

Door de slechte werking kwam rook in de woonkamer terecht. De bewoners alarmeerde de brandweer. Die kwam met de ladderwagen ter plaatse en deed een inspectie van de schouw en de kachel binnen. Brand was er niet, enkel rook. Eens het probleem opgelost kon de brandweer vertrekken. De installatie zal door een vakman nagekeken dienen te worden.