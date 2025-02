Slaapkamer beschadigd na dakbrand op bedrijvenzone Heernisse

Langs de Kleine Dries, op de bedrijvenzone Heernisse in Diksmuide, is zaterdagavond brand uitgebroken in een slaapkamer. De brandhaard situeerde zich in het plafond. Niemand raakte gewond.

Even voor 20 uur 30 brak brand uit in een slaapkamer binnen het woongedeelte van een bedrijf langs de Kleine Dries, op bedrijvenzone Heernisse. Een van de bewoners merkte de hevige rookontwikkeling in de kamer op en sloeg alarm. De brandweer werd meteen verwittigd en haastte zich ter plaatse. Intussen konden alle gezinsleden tijdig het gebouw verlaten en buiten wachten op de hulpdiensten.

Bij aankomst van de brandweer was er al hevige rookontwikkeling zichtbaar die uit het dak opsteeg. “We ontdekten dat er in het plafond een vuurhaard zat”, zegt brandweerkapitein Gino Crombez van post Diksmuide. “Daar loopt de buis, komende van de kachel, die zorgt voor de rookafvoer. Waarschijnlijk raakte het plafond op een bepaald moment oververhit, waarna er brand ontstond. We moesten een deel van het plafond en de isolatie weghalen om alles te kunnen blussen.”

De brand was vrij snel onder controle. “In de slaapkamer is er wat brand- en rookschade. De waterschade bleef beperkt, tot tevredenheid van de bewoners. De schade bleef zo beperkt tot de ene slaapkamer. We hebben het hele woongedeelte nog grondig geventileerd, zodat het wel bewoonbaar blijft”, aldus Crombez. (DM)