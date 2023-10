Silo vat vuur bij Unilin Panels in Wielsbeke

In de Breestraat in Wielsbeke is vrijdagnamiddag brand ontstaan in de afdeling Bospan van Unilin Panels. De inhoud van een silo vatte vuur. Er vielen geen gewonden en de impact op de productie is beperkt.

De brandweer van zone Fluvia rukte rond 15.45 uur uit naar productieafdeling van Unilin in de Breestraat. In een silo was brand ontstaan en de interne brandweer van het bedrijf besloot het zekere voor het onzekere te nemen en ook de externe brandweer te verwittigen. Uit voorzorg werden enkele werknemers geëvacueerd.

Onzuiverheden

“Dat is de standaardprocedure”, zegt Sander Laridon, woordvoerder bij Unilin. “De brand in de silo was snel onder controle en er vielen geen gewonden. De silo moet wel helemaal leeg gedraaid worden, pas dan kunnen we de oorzaak van de brand onderzoeken. Qua schade zou het alleszins meevallen. Een pers zal enkele uren buiten werking zijn maar er is geen grote impact op de productie.”

“Zulke brandjes zijn helaas eigen aan de houtindustrie. Bij onze houtrecyclage verwijderen we zo veel mogelijk onzuiverheden maar zelfs een klein stukje metaal kan al brand veroorzaken. We blijven bezig met ons vuuractieplan om zulke incidenten in de toekomst te vermijden.”