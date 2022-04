Silo met olie- en metaalresten vat vuur bij Metavan Reels

Bij metaalverwerkend bedrijf Metavan Reels in de Splenterbeekstraat is woensdag brand uitgebroken. De vlam sloeg in een afzuiginstallatie waardoor een silo met olie- en metaalresten vuur vatte en er veel schadelijke rook vrijkwam.

Iets voor 11 uur merkte een aandachtige arbeider op dat er donkere rook lekte uit de afzuigingsinstallatie. Om voorlopig onbekende redenen raakte de afzuiginstallatie binnenin oververhit en ontstond er brand het metalen vat waar de resten van de van de afzuiging in samenkomen. De brandweer stond voor een lastige taak. “In de silo zitten olie- en metaalresten, de brand woedde daar aan een erg hoge temperatuur”, zegt officier Willy Pauwels.

“De vlammen sloegen uit het vat. Door de hitte konden we het niet openmaken om het vuur binnenin te doven. Bovendien was met water blussen geen optie in deze situatie dus probeerden we het vat af te koelen door het van buitenaf te bestrijden met poeder en schuim. Zo kunnen we de temperatuur hopelijk voldoende doen dalen zodat we de silo kunnen openmaken en de brandhaard zelf kunnen blussen.”

Schade opmeten

Om 12.30 uur, anderhalf uur na het ontstaan van de brand, was het vuur in de silo nog steeds aan de gang. De rookontwikkeling had de brandweer gelukkig wel snel onder controle want het metalen vat vol afval zorgde voor veel zwarte rook. Er werd zelfs even getwijfeld om de buurtbewoners te vragen om ramen en deuren tijdelijk gesloten te houden. Tijdens het overleg klaarde de rookwolk echter wat op en was het niet langer nodig om de buurt te alarmeren.

Metavan Reels maakt en bewerkt metalen bobijnen. Zeven arbeiders moesten tijdens de brand geëvacueerd worden. “Zij zullen ook de rest van de dag niet meer terug aan het werk kunnen”, zegt de productieleider van het bedrijf. “Morgen zullen we de schade opmeten, de rook heeft mogelijks de elektronica van onze machines aangetast.” (JF)