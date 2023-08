Sigaret in vuilnisemmer veroorzaakt rookontwikkeling in appartement in Roeselare

De brandweer van Roeselare werd donderdagmiddag omstreeks 15.30 uur opgeroepen naar de Karnemelkstraat.

Daar was er rookontwikkeling ontstaan in een appartementsgebouw. Een brandende sigaret in een vuilnisemmer was de boosdoener. De bewoners konden met een brandblusser het brandje zelf blussen.

Rook ingeademd

Een ambulance kwam ook ter plaatse omdat een 72-jarige vrouw rook had ingeademd. Na een grondige controle moest de dame uiteindelijk toch niet mee naar het ziekenhuis.

Nadat de brandweer de omgeving van haar appartement ventileerde, kon ze terug naar haar woning.