Serviceflat in Eernegem onbewoonbaar na felle keukenbrand, brandweer ontfermt zich over hond van bewoner

In een van de serviceflats voor senioren in de Sint-Annawijk in Eernegem is donderdagavond een felle keukenbrand uitgebroken. De bewoner probeerde zelf nog te blussen maar moest vluchten. Zijn serviceflat is onbewoonbaar. De brandweer ontfermde zich een tijdje over zijn hond.

Het incident gebeurde rond 18.30 uur, toen een friteuse plots oververhit raakte en vuur vatte. De bewoner zag het gebeuren en probeerde nog te blussen. De man moest echter zijn poging staken want het vuur sloeg over in de dampkap.

Hij verwittigde de hulpdiensten. Bij aankomst stonden delen van het aanrecht al stevig in brand. De brandweerpost Gistel kreeg het vuur snel onder controle, maar de brand- en rookschade in de keuken was toch aanzienlijk.

Kersvers burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) was ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen en sprak met de bewoner. “De man bleef gelukkig ongedeerd. De schade binnen is echter te groot om er te kunnen overnachten. De serviceflat is minstens enkele dagen onbewoonbaar”, aldus Lieven Cobbaert.

“Ik ben nu samen met de man, zijn familie en de sociale dienst van de gemeente aan het bekijken waar hij de volgende dagen kan doorbrengen. Er wordt sowieso opvang geregeld.” De eigenaar van de serviceflats zal zo snel mogelijk voor een herstelling zorgen.

Brandweer vangt hond op

De brandweer demonteerde nog smeulende en verbrande delen van de keuken om heropflakkering te vermijden. Een brandweerman ontfermde zich over de golden retriever van de bewoner, toen die aan het bekomen was al zittend op zijn scootmobiel.

Het incident lokte heel wat senioren van uit de blok met serviceflats naar buiten. Na anderhalf uur vertrokken de hulpdiensten opnieuw richting de kazerne. De politie Kouter deed de nodige vaststellingen.

(BB)