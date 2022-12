De bewoners van een huis in de Jacob de Meyerestraat in Sint-Andries merkten dinsdagavond bij het aansteken van de open haard dat er iets mis was.

Opgehoopt roet zorgde ervoor dat de schouw onvoldoende trok en zo kwam er rook in het bovenste deel van het huis terecht. De brandweer kwam ter plaatse en kon het euvel snel verhelpen.