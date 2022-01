Schouwbrand snel onder controle in Assebroek

Even voor 13.00 uur werd in de Michel Van Hammestraat in Assebroek een schouwbrand vastgesteld. De opgeroepen brandweer kwam onder andere met de ladderwagen ter plaatse en had het euvel snel onder controle.

De schade in het huis en aan de installatie zijn minimaal. Door de lage bewolking en de mist zijn de klimatologische omstandigheden momenteel zeer ongunstig voor verbrandingsinstallaties en kachels.

Het is dan ook opletten voor CO. Een goede verluchting van de gebouwen en een goed werkende kachel is noodzakelijk om onheil te voorkomen.

(JVMA)