Schouwbrand snel onder controle

In een woonhuis in de Hooistraat in Brugge is even na 17 uur een schouwbrand ontstaan.

De brandweer snelde ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Veiligheidshalve werd de schouwkap en enkele dakpannen weggehaald om er zeker van te zijn dat er geen smeulende resten in het dakgebinte zaten.

Schade in of aan de woning was er nauwelijks. Tijdens de bluswerken was de straat afgesloten voor het autoverkeer.