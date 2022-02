Dinsdagmiddag even voor 13 uur is in een woning in de Abdijbekestraat in Sint-Andries Brugge een schouwbrand uitgebroken.

De brandweer had het niet onder de markt om de smeulende schouwbrand te blussen. Een complex buizenstelsel belemmerde een vlot verloop. Eens geblust, werd nog een controle van de installatie en gebouwen gedaan. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt.