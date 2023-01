Schouwbrand in Diksmuide snel onder controle

In de Woumenweg in Diksmuide ontstond donderdag ronds 11.20 uur een schouwbrand in een woning. De brandweer ging ter plaatse en was de brand snel meester.

In de Woumenweg in Diksmuide ontstond donderdag ronds 11.20 uur een schouwbrand in een woning. Bewoners hadden gemerkt hoe de kachel binnen flink wat rook produceerde en er ook buiten rook te zien was. De brandweer ging ter plaatse en kon het euvel binnen snel oplossen. De woning werd nog even geventileerd maar niemand raakte bevangen door de rook. (JH)