Schors en planten op Louise Hegerplein in Koksijde vatten vuur door weggegooide sigaret

Op het Louise Hegerplein vlak bij de Zeelaan in Koksijde ontstond vrijdagmiddag rond 15.30 uur brand in de beplanting op het plein.

Onkruid en bloembakken op het plein hadden vuur gevat. Ook het aanwezige schors in de beplanting vatte vuur. Zoiets kan normaal niet gebeuren, maar het is toch niet de eerste keer dat de beplanting daar vuur vat. Toch lijkt er geen kwaad opzet te zijn.

Wellicht is het schors of het onkruid behandeld met een bepaald pesticide en zorgde een weggooide sigaret ervoor dat er even brand ontstond. De brandweer had alles snel onder controle. De gemeente doet verder nazicht. (JH)