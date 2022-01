Schoorsteenbrand slaat over op plafond van achterbouw

De brandweer moest zaterdagavond iets na half tien uitrukken voor een brand in de Heropbouwstraat in Roeselare. Een schoorsteenbrand was er overgeslagen in het plafond van een achterbouw.

Het waren de bewoners zelf die de hulpdiensten verwittigden nadat ze rook opmerkten. Omdat de brand ook in de plafondconstructie zat, was het vuur niet erg makkelijk te blussen.

De brandweer moest dan ook een deel van het plafond uitbreken. Toch was de brand uiteindelijk snel onder controle. Nadat alles geblust werd, maakte de brandweer het gat in het plafond terug dicht.

