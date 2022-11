De brandweer moest dinsdagochtend iets na 9 uur tussenkomen langs de landelijke Hoogserleistraat in Tielt. Daar was er in een hoeve een schoorsteenbrand uitgebroken.

De brandweer kreeg de situatie snel onder controle. Na een grondige controle van de schouw konden de toegesnelde wagens terug richting de kazerne.